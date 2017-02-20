Российские ученые проследили, как черная дыра «открыла лицо»

Астрофизики из МГУ проследили за трансформацией сверхмассивной черной дыры, в результате которой объект стали наблюдаться ранее невидимые газовые облака.

Астрономы из Московского университета впервые проследили за тем, как "открывают лицо" сверхмассивные черные дыры в центрах галактик, обычно скрытые от нас под вуалью из газа и пыли, говорится в статье, опубликованной в журнале MNRAS. Выдержки из нее приводит РИА Новости.

Считается, что в центре большинства крупных галактик существует, по крайней мере, одна сверхмассивная черная дыра. Причины образования этих объектов пока не совсем ужшкммт ясны. Наблюдения за искривлением пространства вокруг них позволяют говорить о том, что типичная масса сверхмассивных черных дыр находится в диапазоне от миллиона до нескольких миллиардов масс Солнца.

Иногда эта шуба по пока не понятным причинам исчезает – сверхмассивная черная дыра "открывает лицо", и все ее окрестности становятся видимыми для телескопов. За последние несколько десятилетий ученые зафиксировали несколько десятков таких случаев, что заставило астрофизиков задуматься, что именно может управлять желанием черных дыр "закрываться" или "открываться".

Ученые из МГУ и ряда зарубежных ВУЗов приблизились к разгадке этой тайны, наблюдая за одной из таких черных дыр, находящейся в центре галактики NGC 2617. Эта спиральная галактика, расположенная в созвездии Гидры, привлекла внимание ученых в 2013 году, когда американские астрофизики обнаружили, что она внезапно изменила свой тип активности, сделав свой центр видимым для телескопов.

Наблюдая за этой галактикой на протяжении шести лет при помощи орбитального телескопа Swift и ряда оптических телескопов, в том числе и автоматизированной сети МАСТЕР, созданной в МГУ, астрономы заметили несколько странностей в поведении черной дыры в центре NGC 2617, которые не укладывались в старые представления о жизни таких объектов.

Российские астрофизики обнаружили, что центр галактики начал "светлеть" не в 2013 году, а заметно раньше, в 2010 или в 2012 году, а также нашли несколько периодов ее сильного потускнения и посветления в 2016 и в 2013 годах. Наличие этих периодов, по словам астрономов, крайне сложно объяснить тем, что центр галактики был просто "подсвечен" вспышкой умирающей звезды, разорванной черной дырой — обычно черные дыры разрывают звезды раз в несколько тысяч лет.

Как считают ученые, на самом деле могло произойти нечто иное. Рентгеновское излучение, которое черная дыра выделяет при поглощении чрезмерно больших количеств материи, просто разогнало пыль, окружающую ее, сделав ее видимой для телескопов.