Американский президент Дональд Трамп снова привлек внимание пользователей Reddit. На этот раз уменьшенные с помощью графических редакторов изображения главы Белого дома США превратились в мем "Крошечный Трамп".

С легкой руки блогеров глава США в образе малыша встретился с Владимиром Путиным, Бараком Обамой и даже побывал на собственной инаугурации.

I'm here for the #tinyTrump hashtag today pic.twitter.com/x6FkeUmXr8