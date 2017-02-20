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Когда откроют Египет для туристов 2017, новости сегодня: стало известно, когда возобновятся регулярные рейсы в Турцию и Египет

Опубликовано 20.02.17 15:47 Когда откроют Египет для туристов 2017, новости сегодня: стало известно, когда возобновятся регулярные рейсы в Турцию и Египет

Когда откроют Египет и Турцию для россиян: выполнение регулярных рейсов начнут две компании группы "Аэрофлот".

Когда откроют Египет для туристов 2017, новости сегодня: полеты в Египет и Турцию возобновятся уже весной

По словам гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева, низкобюджетный перевозчик "Победа" планирует открыть рейсы в Турцию весной этого года.

"Недавно получили допуск в Аланью, весной начнем выполнять рейсы", - приводит его слова ТАСС.

Также авиакомпания "Россия" начнет выполнять регулярные полеты в Стамбул и Анталью весной. Такое заявление сделали в департаменте общественных связей ПАО "Аэрофлот - Российские авиалинии".

Согласно летнему ужшкммт расписанию авиакомпании "Россия", там появилось два новых направления: "Санкт-Петербург - Стамбул" и "Санкт-Петербург - Анталья". Выполнение регулярных ресов в Стамбул начнется с 27 марта 2017 г., и полеты будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам на комфортабельном лайнере А-319.

"Россия" начнет летать в Анталью с 27 апреля по вторникам, четвергам и воскресеньям также на А-319.

Как отмечают представители перевозчика, предварительные данные о бронировании билетов на эти рейсы показывают высокий интерес со стороны туристов и бизнесменов.
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