Порошенко прокомментировал указ Путина о признании документов ДНР и ЛНР

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал признание Россией документов, выданных в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал недавний указ Владимира Путина о признании Россией документов, выданных на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«Для меня это — очередное доказательство и российской оккупации, и нарушения Россией норм международного права», — сказал он после конференции по безопасности в Мюнхене, передает «Украинская правда».

Тот факт, что указ был подписан во время этой встречи, Порошенко назвал «символичным» и «циничным».

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что данный шаг Кремля «полностью ужшкммт перечеркивает минский процесс и равняется заявлению России относительно выхода из него».

Напомним, 18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Теперь на территории РФ временно признаются не только паспорта, но и другие документы (свидетельства о рождении, документы об образовании и т. д.), а также регистрационные автомобильные номера ДНР и ЛНР.