Россия официально признала паспорта и другие документы ДНР и ЛНР

Пользователи соцсетей активно обсуждают подписанный указ, при этом многие уверенны в том, что таким образом Россия практически завершила процесс присоединение Донбасса.

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных на территории Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Правительству РФ поручено принять необходимые меры по реализации президентского указа. Он вступает в силу со дня его подписания. Тем не менее указ носит временный характер и будет действовать вплоть до политического ужшкммт урегулирования ситуации на основании Минских соглашений.

Как говорится в документе, решение принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права", а признание документов и регистрационных знаков ТС касается граждан Украины и лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

"В Российской Федерации признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях", - говорится в тексте документа.

Также отмечается, что проживающие на территории отдельных районов Донецких и Луганских областей Украины граждане этой страны и лица без гражданства получили возможность безвизового въезда в Россию на основании паспорта. Дети до 16 лет смогут пересекать границу при предъявлении свидетельства о рождении.

Тем временем пользователи соцсетей активно обсуждают подписанный указ. Некоторые уверены, что таким образом Россия практически завершила процесс присоединение Донбасса. При этом многие вспомнили о ситуации в Грузии в 2008 году.

Так, а водительские права ЛДНР Россия же тоже признала? ПТС, номера?



Дорогая, я придумал стартап, он сделает нас миллиардерами — Боевая фурфура (@dm_e) 18 февраля 2017 г.

Два слова: офшоры Донбасса — Боевая фурфура (@dm_e) 18 февраля 2017 г.

«Паспорта» «ДНР» и «ЛНР» будут признаваться временно.



Ну вы поняли.

Кредитов на них можно будет набрать, а отдавать — необязательно. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 18 февраля 2017 г.

Помним, да, что нет ничего более постоянного, чем временное https://t.co/Lieq3PqQDB — Светлана (@swk222) 18 февраля 2017 г.

Донбасс уходит на абхазский сценарий // Документы ДНР и ЛНР будут действовать в России // Ъ — Срочные новости (@ru_brk) 18 февраля 2017 г.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, что сподвигло руководство страны признать документы самопровозглашенных ДНР и ЛНР на территории России. Он подчеркнул, что позиция Москвы относительно их поменялась, однако новые правила значительно облегчат людям жизнь.

"Сугубо из гуманитарных соображений, на тот период, пока не будут полностью выполнены Минские договоренности, пока не урегулируется все, что требуется урегулировать в соответствии с минским «Комплексом мер», указом президента разрешено принимать те удостоверения личности, которые есть у жителей Донбасса, Донецка и Луганска, для того чтобы они могли и в Россию попадать легитимно, и затем перемещаться на железнодорожном, авиационном транспорте по Российской Федерации", - сказал глава российского МИДа журналистам в Мюнхене.

Таким образом, по его словам, граждане Донбасс смогут ездить в Россию по делам и даже получать медуслуги.