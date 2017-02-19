Момент смертельного наезда Porsche Cayenne на пешехода попал на видео

Водитель Porsche, совершив наезд на пешехода, сразу выскочил из салона авто и попытался скрыться в соседнем дворе.

На западе Москвы водитель автомобиля Porsche насмерть сбил пешехода, после чего столкнулся с припаркованными рядом машинами, сообщают РИА Новости со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

Инцидент произошёл около 6:50 мск в воскресенье, 19 февраля, возле дома 34 по улице Мосфильмовская. Как отмечается, водитель, управляя автомашиной Porsche, совершил наезд на пешехода, после чего, потеряв управление, столкнулся с припаркованными автомобилями. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

Последствия смертельной аварии на западе Москвы (ВИДЕО)

Между тем смертельный ужшкммт наезд Porsche на пешехода в Москве попал на видео. На записи видно, как неуправляемый Porsche Cayenne, сбивший насмерть пешехода, врезался в припаркованные машины и загорелся. В свю очередь водитель авто сразу выскочил из салона и попытался скрыться в соседнем дворе.

Прибывшим на место оперативникам удалось задержать его. Как сообщает Лайф, судя по внешним признакам, водитель был в нетрезвом состоянии. Сейчас с Вартаном Саркисовым продолжают работать полицейские.

Момент смертельного наезда Porsche на пешехода в Москве (ВИДЕО)

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ДПС и оперативно-следственная группа, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Виновником аварии оказался любителем гонок по московским улицам. Он выкладывает в сеть снимки, по которым понятно, что парень не прочь полихачить.