Бой Емельяненко - Митрион отменен: названы сроки нового поединка и имя соперника

Бой Емельяненко 2017: стало известно имя возможного соперника российского бойца.

Бой Емельяненко - Митрион может не состоятся и через несколько месяцев: названо имя возможного нового соперника

Поединок российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко с американцем Мэттом Митрионом, запланированный на воскресенье 19 февраля, перенесен. Теперь, как сообщил глава бойцовской компании Bellator Скотт Кокер, российский боец выйдет на ринг в мае или июне, сообщает Lenta.ru со ссылкой на MMAjunkie.

«Отмена боя с Митрионом — это очень разочаровывающе. Мы все хотели посмотреть на Федора. Мы перенесем его ужшкммт бой. Нам нужно будет найти площадку, чтобы провести шоу здесь, в Сан-Хосе. Будет ли соперником Федора Митрион — неизвестно, это зависит от его здоровья. Неважно, кто будет соперником Федора, его бой — в любом случае очень большое событие», — сказал Кокер.

Он также отметил, что следующим соперником Емельяненко может стать американец Мухаммед Лаваль.

«Какой бой я хотел бы увидеть? Федор против Мо Лаваля, это был бы отличный поединок», — сказал Кокер.

Сам Лаваль также выразил желание сразиться с россиянином. «Федор — величайший боец, я хотел бы провести с ним бой. Это было возможно сегодня, но этого не произошло. Могу сказать, что это возможно в будущем, и шансы у меня будут», — отметил Лаваль.

Напомним, в ночь на 19 февраля должен был состояться бой Емельяненко с американцем Мэттом Митрионом в рамках турнира Bellator 172, но поединок был отменен из-за болезни Митриона — у него обнаружили камни в почках.