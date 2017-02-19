 
TOP 10

1 Мегаяхту миллиардера Мельниченко арестовали за долги

2 Порошенко прокомментировал указ Путина о признании документов ДНР и ЛНР

3 Момент смертельного наезда Porsche Cayenne на пешехода в Москве попал на ВИДЕО

4 Анджелина Джоли впервые вышла в свет после разрыва с Питтом (ФОТО)

5 Биатлонистка Акимова извинилась за ругань во время эстафеты на ЧМ (ВИДЕО)

6 Немец Шемпп завоевал "золото" в масс-старте на ЧМ в Австрии. Шипулин - 4-й (ВИДЕО)

7 На ЧМ по биатлону Дальмайер завоевала "золото" в масс-старте. Старых - 15-я (ВИДЕО)

8 Эрдоган лично помогал охраннику, попавшему под автобус (ВИДЕО)

9 7-летнюю россиянку с сердцем наружу спасают в Голливуде (ФОТО, ВИДЕО)

10 В Москве испытали первый в мире русский летающий мотоцикл (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Бой Емельяненко - Митрион отменен: названы сроки нового поединка и имя соперника

Опубликовано 19.02.17 11:41 Бой Емельяненко - Митрион отменен: названы сроки нового поединка и имя соперника

Бой Емельяненко 2017: стало известно имя возможного соперника российского бойца.

Бой Емельяненко - Митрион может не состоятся и через несколько месяцев: названо имя возможного нового соперника

Поединок российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко с американцем Мэттом Митрионом, запланированный на воскресенье 19 февраля, перенесен. Теперь, как сообщил глава бойцовской компании Bellator Скотт Кокер, российский боец выйдет на ринг в мае или июне, сообщает Lenta.ru со ссылкой на MMAjunkie. 

«Отмена боя с Митрионом — это очень разочаровывающе. Мы все хотели посмотреть на Федора. Мы перенесем его ужшкммт бой. Нам нужно будет найти площадку, чтобы провести шоу здесь, в Сан-Хосе. Будет ли соперником Федора Митрион — неизвестно, это зависит от его здоровья. Неважно, кто будет соперником Федора, его бой — в любом случае очень большое событие», — сказал Кокер.

Он также отметил, что следующим соперником Емельяненко может стать американец Мухаммед Лаваль.

«Какой бой я хотел бы увидеть? Федор против Мо Лаваля, это был бы отличный поединок», — сказал Кокер.

Сам Лаваль также выразил желание сразиться с россиянином. «Федор — величайший боец, я хотел бы провести с ним бой. Это было возможно сегодня, но этого не произошло. Могу сказать, что это возможно в будущем, и шансы у меня будут», — отметил Лаваль.

Напомним, в ночь на 19 февраля должен был состояться бой Емельяненко с американцем Мэттом Митрионом в рамках турнира Bellator 172, но поединок был отменен из-за болезни Митриона — у него обнаружили камни в почках.
Другие материалы по этой теме

Бой Емельяненко с Митрионом перенесен из-за болезни американца

Шансы Емельяненко на бой с Митрионом оценили букмекеры

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга