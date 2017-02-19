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Бой Емельяненко - Митрион 2017 перенесен из-за болезни американского бойца (ФОТО)

Опубликовано 19.02.17 07:14 Бой Емельяненко - Митрион 2017 перенесен из-за болезни американского бойца (ФОТО)

Емельяненко - Митрион: трансляция боя 19 февраля 2017 не состоится - у американского бойца нашли камни в почках.

Бой Емельяненко - Митрион перенесен на несколько месяцев

Поединок между Фёдором Емельяненко и Мэттом Митрионом, который должен был состояться в ночь на 19 февраля в Сан-Хосе (штат Калифорния, США), перенесён на несколько месяцев из-за болезни американца, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям компании Bellator Дэнни Бренера.

Как уточняет журнлаист Bleacher Report Джонатан Сноуден в своём аккаунте в Twitter, буквально накануне боя американский боец был госпитализирован с камнями в почках. Интернет-издание Bloody Elbow отмечает, что Митрион до сих пор ужшкммт находится в госпитале.

Сам Емельяненко прокомментировал отмену боя в Instagram.

«Bellator официально отменил бой, так как мой соперник попал в больницу. Была проделана большая работа, я серьезно готовился к этому поединку, но, к сожалению, сегодня он не состоится. Желаю скорейшего выздоровления Мэтту. Наш бой перенесут на несколько месяцев, чтобы Митрион смог восстановиться», — написал он, выразив благодарность всем своим болельщикам и тем, кто помогал готовиться к поединку.

 

Несколько минут назад Беллатор официально отменил бой, так как мой соперник, попал в больницу. Была проделана большая работа, я серьезно готовился к этому поединку, но, к сожалению, сегодня он не состоится. Желаю скорейшего выздоровления Мэтту. Наш бой перенесут на несколько месяцев, чтобы Митрион смог восстановиться. Большое спасибо всем, кто помогал мне в подготовке к этому поединку, кто молился, переживал и болел. Слава Богу за все!

Публикация от Федор Емельяненко (@fedoremelianenkoofficial)

 

Бой Емельяненко с Митрионом должен был стать главным поединком турнира Bellator 172.

Для россиянина это стал бы 42-й выход на ринг. По контракту с Bellato он должен был провести два боя, в соглашении также есть опция третьего поединка по взаимному согласию сторон.

Ранее 40-летний Емельяненко заявил, что по окончании контракта с организацией намерен уйти из профессионального спорта.
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