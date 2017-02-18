YouTube развеселило ВИДЕО гонок мужчины в трусах на "ватрушке" по центру Екатеринбурга

К настоящему времени героя Ютуб ВИДЕО уже задержали правоохранители.

В Екатеринбурге местного жителя задержали за катание в полуголом виде по проезжей части на привязанной к автомобилю "ватрушке". За рулем машины находился друг хулигана, а еще несколько человек снимали происходящее на видео. В итоге сотрудники ГИБДД задержали и водителя, и пассажира.

"Сотрудникам полиции удалось установить, а впоследствии и задержать, молодых людей, которые устроили катания на бублике в центре города. Оба ужшкммт они жители города Екатеринбурга", — цитирует Lenta.ru источник в ГИБДД.

Оказалось, что водителем автомобиля является молодой человек 1996 года рождения. Он был привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажира, а его ровесник — за нахождение на проезжей части вне машины.

YouTube ВИДЕО: мужчина в трусах прокатился на привязанной к машине "ватрушке" по улицам Екатеринбурга