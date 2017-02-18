Песков прокомментировал слова Захарченко о взятии всего Донбасса

По словам официального представителя Кремля, такие заявления противоречит минским договоренностям.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы ДНР Александра Захарченко о возможности наступления на территории, подконтрольные Украине.

Песков подчеркнул, что подобные заявления противоречит минским соглашениям, но их можно объяснить эмоциональным фоном, сложившимся после украинских провокаций.

"Наверное, это, к сожалению, тот эмоциональный фон, который сопутствует той напряженности, которую мы констатируем сейчас на линии разделения и которая возникла после провокационных и агрессивных действий украинских ужшкммт вооруженных сил, отдельных отрядов, которые, трудно сказать насколько и в какой степени, контролируются украинскими вооруженными силами, и продолжающимися обстрелами мирных населенных пунктов в Донбассе", - цитирует Пескова РИА Новости.

Как отметил Песков, Россия, как страна-гарант Минских соглашений делала и будет делать все возможное для деэскалации конфликта и перевода его в "мирное политико-дипломатическое русло".