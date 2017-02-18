Российские Ту-95МС нанесли удар по ИГИЛ под Раккой

Вылет ракетоносцев прикрывали истребители Су-30СМ и Су-35С с сирийского аэродрома Хмеймим..

Российские дальние бомбардировщики Ту-95МС совершили авиаудар по объектам боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в России) в районе сирийского города Ракка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерсво обороны РФ.

«17 февраля 2017 года стратегические ракетоносцы Ту-95МС с территории Российской Федерации совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли авиационный удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГИЛ в районе города Ракка», — сообщили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что удар был нанесен ужшкммт по базовым лагерям и центрам подготовки боевиков, а также по пункту управления одного из крупных экстремистских отрядов. Минобороны РФ сообщает, что все заданные цели были уничтожены. Вылет ракетоносцев прикрывали истребители Су-30СМ и Су-35С с сирийского аэродрома Хмеймим.