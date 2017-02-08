 
TOP 10

1 В ДНР при покушении убит лидер ополченцев Гиви (ФОТО)

2 Украинская блогерша призвала "давить танками" и сжигать в камерах этнических русских

3 В лесах Амазонки нашли двойник Стоунхенджа (ФОТО, ВИДЕО)

4 На Универсиаде в Казахстане под лавиной погиб российский судья

5 Эксперты рассказали, как укрепление рубля отразится на жизни простых россиян

6 В Тольятти найден мёртвым знаток «Своей игры» (ФОТО)

7 Журналист Fox News, назвавший Путина убийцей, стал причиной гибели врача

8 Горе-певица, исполнившая гимн РФ в финале ЧМ, удивила еще раз

9 Эксперты: после 13 февраля доллар уйдет в рекордное падение

10 Опухший Порошенко "украсил" обложку украинского издания про Крым (ФОТО)

Новости наших партнеров

Курс доллара на сегодня, 8 февраля 2017: рубль ощутил на себе действия Минфина и ЦБ

Опубликовано 07.02.17 23:54 Курс доллара на сегодня, 8 февраля 2017: рубль ощутил на себе действия Минфина и ЦБ

Курс валют на сегодня, 8 февраля 2017: ЦБ РФ повысил официальные курсы доллара и евро на сегодня, 8 февраля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 8 февраля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России курс евро на сегодня поднялся на 7,96 копейки - до 63,23 рубля, курс доллара на 8 февраля 2017 увеличился на 48,12 копейки - до 59,19 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 30,05 копейки - до 61,01 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников заявил, что курс рубля уже начал ощущать эффект от покупок валюты Минфином ужшкммт и Банка России: на валютной секции Московской биржи курс доллара приблизился к отметке 60 рублей.

При этом нефтяные котировки замедлили темпы роста, вернувшись к 56 долларам за баррель. До этого "черное золото" позитивно отреагировало на снижение доллара на мировых площадках, а теперь "американец" пытается отыграть потери, и это отрицательно сказывается на стоимости углеводородов, что предсказуемо давит на рубль.

Кроме того, до конца недели внимание участников рынка будет приковано .к ситуации вокруг действий Министерства финансов и Центробанка.

"Будут внимательно анализироваться объемы покупок и их корреляция с динамикой Brent на мировых рынках. Из краткосрочных факторов, способных повлиять на ход торгов по рублю, можно выделить данные по запасам нефти в США от Американского института нефти и Минэнерго. Скорее всего, мы увидим очередной их прирост, что негативно отразится на стоимости нефти и дополнительно ограничит восходящей потенциал нашей валюты, - По итогам недели мы ожидаем роста пары доллар/рубль до максимумов 11 января этого года в районе 60,50 - 60,60 рубля", - сказал эксперт. Его слова приводит "Российская Газета".
Другие материалы по этой теме

Эксперты: нефть и рубль сдадутся во вторник

Эксперты: после 13 февраля доллар уйдет в рекордное падение

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга