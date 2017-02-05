Наталья Меламед: причина смерти девушки установлена (ФОТО, ВИДЕО)

|
|
Реклама
Новости наших партнеров
Исторические факты и фото, которые вы раньше не встречали
Далее 45 фото | Иногда даже самая маленькая и, казалось бы, незначительная деталь может полностью изменить видение истории. К тому же вс...
25 выдающихся женщин в истории, изменивших мир к лучшему
Далее 23 фото | Многие мужчины, да и общество в целом воспринимают женщин лишь как домохозяек, которые должны посвятить всю свою жизнь в...
Сказочные фото из путешествий, победившие на конкурсе Travel Photographer of the Year 2016
Далее 14 фото | В Великобритании объявили итоги международного конкурса тревел-фотографии Travel Photographer of the Year 2016. Среди лу...
Профессии, которых больше нет
Далее 9 фото | В истории Древнего Рима и Греции существовало несколько необычных профессий, большинству из которых вряд ли можно позави...
Неприлично дорогие свадьбы олигархов и их детей
Далее 44 фото | Родители готовы потратить бешеные суммы на праздник любимых избалованных детей, статус обязывает! Иногда замашки на элег...
Дрю Бэрримор установила три рекорда Гиннесса подряд
Далее видео | Будучи на днях в гостях у Джимми Фэллона на его The Tonight Show, 41-летняя звезда, мило приседая в книксене, за 22 секу...
Пес подружился с тремя поросятами
Далее видео | Пес по кличке Руби, проживающий на территории приюта для животных в Австралии, присматривает за тремя поросятами....
Свежемороженая рыба ожила на глазах покупателей
Далее видео | В одном из супермаркетов работники торговой точки достали замороженную при температуре в минус 35 градусов рыбу, опустил...
14-летняя девочка погибла на аттракционе в Китае
Далее видео | Видео происшествия, заснятое одним из посетителей парка, попало в Сеть. На видео видно, что неисправность привязных ремн...
Семейная пара спасла лося, провалившегося под лед
Далее видео | Супруги из Швеции опубликовали в Сети видеоролик, на котором засняли как спасли неуклюжего лося из под льда. За час преб...
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.