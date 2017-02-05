Наталья Меламед: причина смерти девушки установлена (ФОТО, ВИДЕО)

Наталья Меламед: тело девушки было обнаружено в ходе поиска, которые проводили военнослужащие Росгвардии.

Причина смерти Натальи Меламед предварительно установлена

Тело 24-летней Натальи Меламед, которую с конца января искали по Москве более 700 человек, нашли в Красногорском лесопарке в пятницу. Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, следов насильственной смерти на теле девушки не обнаружили.

"Личность погибшей подтвердилась, ей оказалась пропавшая Наталья Меламед 1993 года рождения. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено", — сказала Иванова.

По информации СМИ тело девушки было обнаружено в позе ужшкммт эмбриона. Кроме того, рядом с телом были обнаружены пустые бутылки из-под пива, таблетки успокоительного и предсмертная записка.

В записке Меламед обвинила в своей смерти возлюбленного, который не пустил ее в дом после ссоры с родителями.

Как сообщает РЕН ТВ, в своей записке 24-летняя девушка попросила у всех прощения.

Тело Натальи Меламед было обнаружено в лесу. ВИДЕО

Источника агентства в правоохранительных органах отметил, что девушка могла просто замерзнуть, тем не менее выводы о причине смерти можно будет сделать только после экспертизы.

Наталья Меламед: кто такая и кто родители?

23-летняя Наталья Меламед в ночь на 24 января ушла из дома, сказав родителям, что поедет к возлюбленному. Позднее она связалась с родными и сообщила, что возвращается домой. Больше на связь девушка не выходила. По некоторым данным, девушка страдала затяжной депрессией и наблюдалась у врачей.

Отец девушки обратился в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении дочери, позже в соцсети он пообещал 1 миллион рублей за информацию о ней.

Наталья Меламед. ФОТО

По последним данным, тело девушки было обнаружено 3 февраля днем в ходе поисковых мероприятий, которые проводили военнослужащие Росгвардии. В поисках пропавшей москвички участвовали сотрудники экстренных служб и добровольцы. За информацию о местонахождении девушки ее семья была готова заплатить миллион рублей.

В настоящий момент правоохранительные органы по данному факту возбудили уголовное дело по статье "убийство". Однако это не означает, что пропавшую убили, это необходимая процедура для начала поисков.