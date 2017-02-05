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Садальский рассказал о запрете на въезд на Украину

Опубликовано 04.02.17 10:53 Садальский рассказал о запрете на въезд на Украину

В доказательство актер опубликовал обращение одесской общественной организации «Рада громадської безпеки» в региональное управление Службы безопасности Украины (СБУ).

Советский и российский актер Станислав Садальский сообщил, что киевские власти запретили ему въезд на территорию Украины, сообщает ТАСС.

"В страну, где идет борьба со своим народом, меня, украинца по матери, не пускают", - написал артист на своей странице в сети микроблогов Twitter.

В доказательство актер опубликовал обращение одесской общественной организации «Рада ужшкммт громадської безпеки» в региональное управление Службы безопасности Украины (СБУ). Авторы документа просят запретить Садальскому въезд на основании его «антиукраинского настроя» и выступлений в Крыму в 2016 году.

«Жаль, но это их выбор, улетаю на заработки в цивилизованную страну», — добавил актер.

Ранее минкульт постсоветской республики опубликовал список российских артистов, которым запрещен въезд на Украину. Спустя несколько месяцев данный перечень был расширен до 83 персон, среди которых певицы Валерия и Юлия Чичерина, а также их коллеги Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Сергей Пенкин и Александр Розенбаум.
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