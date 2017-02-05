Садальский рассказал о запрете на въезд на Украину

В доказательство актер опубликовал обращение одесской общественной организации «Рада громадської безпеки» в региональное управление Службы безопасности Украины (СБУ).

Советский и российский актер Станислав Садальский сообщил, что киевские власти запретили ему въезд на территорию Украины, сообщает ТАСС.

"В страну, где идет борьба со своим народом, меня, украинца по матери, не пускают", - написал артист на своей странице в сети микроблогов Twitter.

В страну где идет борьба со своим народом, меня украинца по матери, не пускают((( https://t.co/ud2dG1ug4W pic.twitter.com/q5FoKFJIxV — Станислав Садальский (@sadalskij) 3 февраля 2017 г.

В доказательство актер опубликовал обращение одесской общественной организации «Рада ужшкммт громадської безпеки» в региональное управление Службы безопасности Украины (СБУ). Авторы документа просят запретить Садальскому въезд на основании его «антиукраинского настроя» и выступлений в Крыму в 2016 году.

«Жаль, но это их выбор, улетаю на заработки в цивилизованную страну», — добавил актер.

Ранее минкульт постсоветской республики опубликовал список российских артистов, которым запрещен въезд на Украину. Спустя несколько месяцев данный перечень был расширен до 83 персон, среди которых певицы Валерия и Юлия Чичерина, а также их коллеги Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Сергей Пенкин и Александр Розенбаум.