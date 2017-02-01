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Названа дата выступления России на «Евровидении» в Киеве

Опубликовано 31.01.17 21:56 Названа дата выступления России на «Евровидении» в Киеве

Жеребьевка прошла в Киевской городской администрации.

Россия по итогам жеребьевки между странами-участницами «Евровидения 2017» попала во второй полуфинал, который состоится 11 мая.

Вместе с Россией выступят представители Швейцарии, Македонии, Эстонии, Израиля, Болгарии, Мальты, Нидерландов, Сербии, Дании, Литвы, Румынии, Сан-Марино, Хорватии, Норвегии, Белоруссии, Венгрии, Австрии и Ирландии. Жеребьевка прошла в Киевской городской администрации.

Отметим, что страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка конкурса (Украина) ежегодно автоматически проходят в финал. По результатам жеребьевки в первом полуфинале конкурса выступят 18 исполнителей из Черногории, Финляндии, Грузии, Кипра, Португалии, Бельгии, Словении, Швеции, Армении, Молдавии, Чехии, Латвии, Албании, Исландии, Азербайджана, Греции, Австралии и Польши.

Всего в «Евровидении» будут участвовать представители 43 стран. Конкурс пройдет с 9 по 13 мая 2017 года в Киеве. Местом проведения организаторы ужшкммт конкурса выбрали Международный выставочный центр. Накануне Украина представила эмблему и слоган предстоящего конкурса.

К настоящему моменту все еще не известно, кто поедет представлять Россию на конкурсе, решение будет принято позже. Среди вероятных претендентов называется финалист шоу "Голос" Александр Панайотов.
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