Daily Mail нашел на YouTube ВИДЕО НЛО с "пришельцами" внутри над Рязанью

Опубликованное на Ютуб видео НЛО в небе над Рязанью "с шевелящимися внутри пришельцами" заинтересовало британские СМИ.

Популярный сайт крупнейшего британского интернет-издания The Daily Mail заинтересовался загадочным видео, снятым в небе над Рязанью, посвятив этому событию одну из своих публикаций.

Как пишет издание, местная жительница засняла неопознанный шарообразный светящийся объект, зависший над крышей девятиэтажного дома, и разместила ролик на видеохостинге YouTube.

На первых кадрах НЛО кажется не более чем крохотным огоньком в небе. Однако когда автор ужшкммт видео увеличивает объектив камеры, очевидно, используя высококачественное оборудование, светящийся объект выглядит уже как большой шар с некой непонятной структурой внутри. Как отмечает издание, "это выглядит почти как небольшое морское существо под микроскопом."

При этом автор видеоролика сообщает: "Внутри полоска шевелится. Серая, вы посмотрите!".

До сих пор нет информации о природе объекта, который был запечатлен в небе над Рязанью, сообщает Daily Mail. Как отмечает британское издание, неопознанный объект внешне напоминает шаровую молнию, однако подобное атмосферное явление как правило можно наблюдать лишь несколько секунд перед его исчезновением или последующим взрывом. В данном случае НЛО "провисело" в небе не один десяток минут.

Тем временем, уфологи немедленно подхватили "сенсацию", утверждая, что жительница Рязани засняла ни что иное, как инопланетный корабль с пришельцами на борту.

Появившееся на Ютуб ВИДЕО НЛО с "пришельцами" внутри заинтерсовало британские СМИ