Тулси Габбард заявила, что намерена добиваться окончания войны в Сирии.

Член палаты представителей американского Конгресса от Гавайев демократ Тулси Габбард после своего недавнего визита в Сирию рассказала, что встречалась там с президентом Башаром Асадом.

По словам Габбарт, изначально она не планировала встречаться с лидером охваченной огнем страны, однако она сделала это после того, как представилась соответствующая возможность.

"Я считала, что важно, раз мы заявляем, что по-настоящему заботимся о сирийском народе и его страданиях, тогда ужшкммт мы должны быть способны встречаться с кем угодно, если есть возможность достижения мира", — цитирует политика РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

"Что бы вы ни думали о президенте Асаде, факт в том, что он президент Сирии. Любое мирное соглашение, любая возможность жизнеспособного мирного соглашения предполагает разговор с ним", — добавила она.

Тулси Габбард подчеркнула, что будет добиваться "окончания этой войны", вызвавшей "столь много страданий среди сирийского народа, детей, семей", многих из которых она встречала в этой поездке.

Как писал TopNews, ранее Россия, Иран и Турция в качестве гарантов перемирия в Сирии встречались в Астане, где договорились о создании трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня в САР.