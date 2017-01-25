"Это лишь домыслы": в Китае опровергли размещение ракет на границе с Россией

МИД Китая прокомментировал сообщения о размещении межконтинентальной баллистической ракеты DF-41 на границе с Россией.

Китайские Вооруженные силы в последнее время не размещали на северо-востоке страны межконтинентальные баллистические ракеты DF-41 («Дунфэн-41»). Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин, отвечая на вопрос ТАСС.

«Это всего лишь домыслы пользователей интернета, догадки, не соответствующие действительности», — отметила дипломат.

Информация о размещении Китаем новейших баллистических ракет у границы с Россией является только домыслами, заявили в пресс-службе МИД КНР, передает РИА Новости.

"В настоящее время отношения всестороннего стратегического ужшкммт партнерства и взаимодействия между Китаем и Россией поддерживаются на высоком уровне, стратегическое взаимодоверие между двумя сторонами постоянно углубляется, сотрудничество двух стран в различных сферах углубляется, — говорится в комментарии китайского внешнеполитического ведомства. — Что касается так называемого военного присутствия – это лишь домыслы и догадки, распространившиеся в интернете".

Как писал Topnews, накануне китайская газета Global Times сообщила о размещении в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, граничащей с нашей страной, новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Дунфэн-41", разработанной в Китае. Отмечалось, что в интернете даже появилась фотография этой ракеты.