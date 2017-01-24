СМИ: Китай разместил межконтинентальные ракеты у границы с РФ (ФОТО)

Ранее в китайском сегменте Интернета были опубликованы фотографии новейших ракетных комплексов, расположенных в провинции Хэйлунцзян.

Как сообщает газета Global Times, Китай разместил новейшие межконтинентальные баллистические ракеты собственной разработки DF-41 ("Дунфэн-41") в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. По информации издания, снимки ракетных комплексов были опубликованы накануне в китайском сегменте Интернета.

"Согласно опубликованной информации, фото были сделаны в провинции Хэйлунцзян. Военные аналитики уверены, что это, вероятно, вторая стратегическая ракетная бригада DF-41 (поступившая в войска - прим.) и что она была размещена в северо-восточном Китае", - приводит ТАСС материал издания.

Провинция Хэйлунцзян граничит ужшкммт с Россией по рекам Амур (Забайкальский край, Амурская область, ЕАО) и Уссури (Приморский край), а также в Хабаровском крае. Протяженность российско-китайской границы в том районе составляет 3,5 тысячи км.

Ряд СМИ связывают публикацию фотографий с инаугурацией президента США Дональда Трампа.

"Как полагают они, это может быть реакцией Пекина на провокационные заявления Трампа о Китае", - отмечает издание, добавляя, что "США не проявляли должного уважения к вооруженным силам КНР", а многие высокопоставленные военные этой страны "высокомерно выражали свое намерение поиграть мускулами".

"Ядерный потенциал Китая должен быть настолько силен, чтобы ни одна страна в мире не осмелилась на военное столкновение с ним при любых обстоятельствах и чтобы Китай мог ударить в ответ тем войскам, которые провоцируют его", - подчеркивают журналисты.

Как отмечают СМИ, дальность полета ракет «Дунфэн-41» составляет 15 тысяч км, соответственно, такая ракета может с территории прибрежных провинций Китая за 20-30 минут достичь любой точки в США.