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Эксперты обнародовали рейтинг самых угоняемых авто в России

Опубликовано 25.01.17 12:44 Эксперты обнародовали рейтинг самых угоняемых авто в России

В минувшем году в России чаще всего угоняли бюджетные иномарки, кроссоверы и седаны бизнес-класса.

В 2016 году от действий угонщиков чаще всего страдали и владельцы недорогих иномарок, кроссоверов и седанов бизнес-класса. Больше всего угонов приходится на модель Toyota Camry, сообщает Лайф со ссылкой на данные ГИБДД и страховой компании «Согласие».

Японский бизнес-седан лидирует и в рейтингах продаж (модель занимает первое место по объёмам реализации в своём сегменте), что, собственно, и стало причиной такой популярности у воров. Седан Camry практически мгновенно ужшкммт уходит при перепродаже, да и запчасти на него пользуются спросом.

В числе популярных у автоворов моделей оказались как доступные Hyundai Solaris и Kia Rio, так и премиальные внедорожники Toyota Land Cruiser и Lexus LX. Эти модели находятся на первых строчках российского рейтинга продаж и угоняют их в первую очередь для разборки на запчасти — из-за большого количества этих машин в России детали для них всегда можно выгодно продать. Не менее часто эти машины угоняют для работы в такси: перебивают кузовные номера и вешают жёлтые транспортные регистрационные знаки (полный список в таблице).

В прошлом году в России чаще всего угоняли бюджетные иномарки, кроссоверы и седаны бизнес-класса. Правозащитники отмечают, что популярность бюджетных автомобилей у угонщиков связана с развитием сферы такси, а замена выплат по ОСАГО ремонтом только усугубит ситуацию с кражами машин.
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