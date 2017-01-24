Курс доллара на сегодня, 24 января 2017: доллар остается уязвимым из-за Трампа - эксперты

Курс валют на сегодня, 24 января 2017: Банк России опустил курс доллара и поднял курс евро на сегодня, 24 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 24 января 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 24 января 2017 составляет 59,50 руб., курс евро на сегодня установлен на уровне 59,50 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 24 января 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня равен 58,14 руб. при покупке и 61,26 руб. при продаже банком, курс евро на 24 января 2017 составляет 62,45 руб. и 62,45 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко считает, что накануне ужшкммт курс доллара потерял в весе против всех основных валют, в том числе и против рубля, однако паре USDRUB удалось удержать важный уровень поддержки — уровень 59,50 рублей по итогам дня. Таким образом, американская валюта сохраняет шансы на рост, несмотря на начало периода налоговых выплат .

"На этой неделе самые крупные выплаты попадают на 25 число, когда уплачиваются единый налог, НДС, НДПИ, налог на акцизы и торговый сбор (плательщики уплачивают сбор за IV квартал 2016 года)", — сказала эксперт.

По ее словам, если нефть Brent будет вести себя предсказуемо и не выйдет за пределы "уровня сопротивления" в 56 долларов за баррель, "то цель на уровне 62 рублей для доллара останется актуальной и далее".

В свою очередь, региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас отмечает, что пока новый президент США Дональд Трамп "не перейдет слов к делу в аспекте внутренней экономики, пока сохраняется неопределенность, доллар будет оставаться уязвимым".

"А волатильность курса валюты в ближайшее время может оказаться повышенной, причем рынки будут ловить каждое слово Трампа и следить за его публикациями в Twitter, которые оказывают немалое влияние на настроения трейдеров и акции отдельных компаний", - сказал он.