Алек Болдуин грубо спародировал Трампа на акции протеста в Нью-Йорке (ВИДЕО)

В Сети опубликовали видеозапись с довольно нелицеприятной пародией на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в исполнении известного актера Алека Болдуина. Запись была сделана в Нью-Йорке во время массовой акции протеста. Короткий ролик был опубликован в Twitter ITV News.

"Я просто хочу сказать, что стою здесь на морозе уже долгое время. Мне нужно в туалет, я хочу писать. Но я сдерживаюсь, я держусь, я не буду писать. У меня ужшкммт сегодня вечером встреча в российском посольстве, я продержусь до тех пор, пока не попаду туда", - заявил Болдуин в образе Трампа.

Alec Baldwin mocks President-elect Donald Trump during a protest rally in New York pic.twitter.com/SNwV9Fi1dE