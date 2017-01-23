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Алек Болдуин грубо спародировал Трампа на акции протеста в Нью-Йорке (ВИДЕО)

Опубликовано 23.01.17 17:00 Алек Болдуин грубо спародировал Трампа на акции протеста в Нью-Йорке (ВИДЕО)

Известный актер высмеял президента США на протестном мероприятии.

В Сети опубликовали видеозапись с довольно нелицеприятной пародией на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в исполнении известного актера Алека Болдуина. Запись была сделана в Нью-Йорке во время массовой акции протеста. Короткий ролик был опубликован в Twitter ITV News. 

"Я просто хочу сказать, что стою здесь на морозе уже долгое время. Мне нужно в туалет, я хочу писать. Но я сдерживаюсь, я держусь, я не буду писать. У меня ужшкммт сегодня вечером встреча в российском посольстве, я продержусь до тех пор, пока не попаду туда", - заявил Болдуин в образе Трампа.

Кроме Алека Болдуина в митинге также участвовали и другие знаменитости, среди которых  актеры Роберт Де Ниро, Марк Руффало, певица Шер. При этом, как писал TopNews, на протестной акции в адрес нового президента США Дональда Трампа нецензурно выругалась поп-дива Мадонна.
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