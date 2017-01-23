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СМИ: спецслужбы США проверили связи Трампа с Россией

Опубликовано 23.01.17 16:07 СМИ: спецслужбы США проверили связи Трампа с Россией

Американские спецслужбы изучали контакты нового президента США Дональда Трампа.

Расследование в отношении советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна инициировала американская контрразведка. Спецслужбы хотели проверить контакты чиновника с российскими официальными лицами, пишет "РГ" со ссылкой на Wall Street Journal.

Флинн - первый представитель администрации нового президента США, в отношении которого спецслужбы, без ведома Белого дома, провели расследование. В результате проверок ФБР совместно с ЦРУ и АНБ хотели установить "характер контактов Флинна с представителями России", а также установить, соответствовали ли эти контакты существующим законным процедурам. Интерес ужшкммт американских спецслужб, в частности, вызвал разговор Флинна с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком в декабре 2016 года.

Однако собеседники издания не смогли сказать точно, когда контрразведка начала расследование, выявила ли при этом какие-либо улики и продолжается ли оно сейчас, отмечает РБК.

Ключевым пунктом расследования стали телефонные разговоры Флинна с послом России в США Сергеем Кисляком, особенно 29 декабря, когда администрация Барака Обамы наложила очередные санкции на Россию. Кроме того, были изучены более ранние контакты Флинна с российскими официальными лицами.
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