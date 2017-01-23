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YouTube ВИДЕО: "Путин" с голым торсом уличил Трампа во лжи в эфире NBC

Опубликовано 23.01.17 12:39 YouTube ВИДЕО: "Путин" с голым торсом уличил Трампа во лжи в эфире NBC

В опубликованном на Ютуб видео "российский президент" обратился к американцам в очередном выпуске комедийного шоу.

Создатели комедийного скетч-шоу "Субботним вечером в прямом эфире" на американском канале NBC продолжают высмеивать Дональда Трампа и его отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. Очередной выпуск программы открылся обращением "президента России" к американцам, причем "Путин" появляется в кадре с голым торсом, отмечает RT.

"Дональд, поговорим как друзья. Ты начал не очень-то хорошо, я думал, у тебя получится лучше. Однако я рад видеть, что так много людей пришло на твою инаугурацию. Обождите, это же ужшкммт женский марш протеста! А вот — инаугурация.  

А сегодня ты отправился в ЦРУ, где заявил, что в Вашингтоне на тебя пришёл посмотреть целый миллион человек? Если врёшь, не делай это так очевидно. Говори, например, что дружишь с Леброном Джеймсом (американский профессиональный баскетболист. — прим. ред.), но не утверждай, что ты и есть Леброн Джеймс. 

Я тоже смотрел твою речь. Она была мрачновата, не находишь? Поверь мне! Я знаю в этом толк, я каждый день просыпаюсь в России. Кроме того, вся твоя инаугурация была…", - говорит "Владимир Путин" в шоу.

Сам Дональд Трамп пока никак не отреагировал на сюжет, хотя, как правило, он отвечает на подобные выпады в свой адрес, которые, к слову, ему не очень нравятся.

YouTube ВИДЕО "Путина" с голым торсом продолжает высмеивать Трампа на NBC
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