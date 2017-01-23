Переговоры по Сирии в Астане 23.01.2017 собрали семь делагаций (ВИДЕО)

Переговоры в Астане по Сирии начались 23 января 2017 года.

В отеле "Риксос" столицы Казахстана открылись переговоры по урегулированию ситуации в Сирии. В них участвуют семь делегаций: правительства и оппозиции Сирии, а также стран—гарантов соглашения по перемирию от 29 декабря — России, Турции и Ирана, и представители спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и посол США в Казахстане Джордж Крол, который является наблюдателем. В ходе встречи сторонам предстоит укрепить режим прекращения огня в преддверии консультаций в Женеве 8 февраля. Также стороны работают также и над итоговым ужшкммт документом, перспективы которого пока не ясны.

Делегацию сборной России возглавляет спецпредставитель президента нашей страны по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. От Ирана на встречу прибыл заместитель главы МИД Хосейн Джабери Ансари, от Турции - заместитель советника внешнедипломатического ведомства по делам Ближнего Востока и Африки Седат Онал. В качестве главы делегации правительства Сирии выступает постоянный представитель САР при ООН Башар Джаафари.

Оппозиционная сторона представлена вооруженными группировками, действующими по большей части на севере и в центре страны, частично на юге. Одним из главных переговорщиков выступает представитель "Джейш аль-Ислам" Мухаммед Аллюш.

Еще до начала переговоров в Астане другой член делегации оппозиции Усама Абу Зейд говорил о том, что Россия способна оказать большое влияние на стороны сирийского конфликта в вопросе соблюдения режима прекращения огня.

"Россия знает, что у нее есть множество инструментов воздействия на стороны в Сирии",— цитирует ТАСС Абу Зейда.

Он подчеркнул, что вызовом для РФ станет то, как она сможет проконтролировать соблюдение режима перемирия со стороны правительственных войск Сирии и Ирана.

В свою очередь, представитель оппозиции отметил, что для рассмотрения политических аспектов урегулирования сирийского вопроса необходимо обеспечить мир.

"Первым этапом должно стать соблюдаемое перемирие. Режим прекращения огня — это основной фактор успеха на переговорах",— сказал он.

Как пишет "КоммерсантЪ", отказавшиеся от участия в межсирийских переговорах в Астане оппозиционные группировки хотят поддержать их итог в случае достижения позитивных результатов. Оппозиция требует выхода с территории Сирии вооруженных формирований Ирана, Афганистана и представителей ливанского движения "Хезболла".

Переговоры по Сирии в Астане. ВИДЕО