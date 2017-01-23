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6-летний Егор Антонов из поселка Коммунар найден мертвым

Опубликовано 23.01.17 10:26 6-летний Егор Антонов из поселка Коммунар найден мертвым

Егор Антонов, 6 лет из поселка Коммунар, последние новости: дело о гибели ребенка в Ленинградской области расследуют по статье "убийство малолетнего".

Егор Антонов, 6 лет, г. Коммунар: тело ребенка найдено в реке

В поселке Коммунар Ленинградской области нашли мертвым шестилетнего Егора Антонова, ушедшего гулять с собакой и не вернувшегося домой. Поиски мальчика продолжались около двух недель, и вот недавно его тело было найдено в двухстах метрах ниже по течению Ижоры.

Труп мальчика удалось найти с помощью гидролокационного оборудования. Согласно основной версии причины трагедии, ребенок мог провалиться ужшкммт под лед, но дело расследуется по статье "Убийство малолетнего".

Ранее сообщалось, что Егор Антонов пропал 7 января 2017 года. Он пошел выгуливать собаку на улице Бумажников в поселке Коммунар, после чего его никто не видел, а животное одиноко сидело во дворе.

После пропажи ребенка сразу же появились предположения, что он мог пойти к протекающей неподалеку реке Ижора. В течение полутора недель было обследовано примерно 40 км береговой линии, а водолазы совершили более 130 погружений под воду.   

Егора Антонова искали родственники, сотрудники полиции и МЧС, следователи и волонтеры. В соцсетях была развернута масштабная кампания по поиску ребенка. Однако, к сожалению, найти живым мальчика не удалось, пишет "Росбалт".
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