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Ученые: летом 2017 года к Земле подлетит загадочный НЛО

Опубликовано 23.01.17 10:01 Ученые: летом 2017 года к Земле подлетит загадочный НЛО

По утверждению ряда специалистов, таинственный объект «1991 VG» является пилотируемым.

По словам ученых, детом 2017 года над Землей пролетит неизвестный НЛО, природу происхождения пока не могут объяснить специалисты. Некоторые называют его космическим мусором, а другое утверждают, что это - настоящий исследовательский инопланетный корабль.

Ученые утверждают, что характер движения НЛО говорит о его технологическом и даже инженерном происхождении, а его скорость и изменения траектории свидетельствует о пилотируемом характере движения аппарата.

Ранее этот НЛО уже посещал ужшкммт нашу планету. Так, в 1991 году его заметили рядом с орбитой Земли и назвали "1991 VG". Также объект видели рядом с Землёй в 1975 году, но тогда специалисты посчитали, что это некая секретная космическая ракета Советского Союза.

Проведенные исследователями расчеты показали, что странный НЛО пролетит над Южным полушарием Земли летом 2017 года. Ученые планируют получить качественные фотографии объекта и собрать как можно больше информации о нем.
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