Пелагея родила дочь: выписка из роддома состоялась накануне (ФОТО, ВИДЕО)

Известная певица Пелагея родила дочку, которую назвали Таисией: об этом поклонники узнали только 22 января 2017 после матча "Всех звезд" КХЛ со слов счастливого отца хоккеиста Ивана Телегина.

Пелагея родила дочь: об этом рассказал ее муж Иван Телегин

О том, что известная певица Пелагея родила дочь, СМИ сообщали еще месяц назад. Однако, как выяснилось, журналисты тогда выдали желаемое за действительно. На самом деле 30-летняя Пелагея впервые стала мамой буквально накануне - 21 января.

О счастливом событии в жизни певицы и ее супруга - хоккеиста Ивана Телегина, стало известно после того, как 24-летнего нападающего ЦСКА и сборной России поздравили с этим знаменательным фактом ужшкммт в перерыве традиционного матча «Всех звезд» Континентальной хоккейной лиги, который прошел в воскресенье в Уфе. Счастливому отцу прямо на льду вручили фигурку неваляшки.

«Когда гол забил, качал клюшку, потому что ребенок родился. Вчера родилась девочка, назвали Таисией. Мне на стадионе вручали в подарок куклу-неваляшку», — поделился хоккеист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Пелагея родила дочку, признался ее муж Иван Телегин в эфире "МАТЧ-ТВ". ВИДЕО

К слову, сборная дивизиона Тарасова, за которую выступал Телегин, разгромила команду дивизиона Боброва со счетом 6:2.

Как ранее сообщал Topnews, Иван и Пелагея поженились в прошлом году, вскоре после чемпионата мира по хоккею, который проходил в России. Буквально накануне в Сети появилось первое фото со свадьбы Пелагеи и Ивана Телегина. Интернет-пользоваетли лценили платье певицы. Для похода в ЗАГС артистка выбрала облегающий наряд с прозрачными вставками.

Отметим, что после свадьбы певица отказалась участвовать в качестве тренера-наставницы в пятом сезоне шоу «Голос» и нового сезона шоу «Голос. Дети», а также сократила свою рабочую деятельность по причине подготовки к родам.

Пелагея уже была замужем, но это ее первый ребенок. А вот у Ивана есть от гражданского брака сын Марк, которому в феврале этого года исполнится год.