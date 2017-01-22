 
TOP 10

1 Мадонна нецензурно выругалась на Трампа в прямом эфире CNN

2 Трамп в своей речи повторил злодея Бэйна из "Темного рыцаря" (ВИДЕО)

3 Норвежец Бё выиграл масс-старт по биатлону. Шипулин - третий (ВИДЕО)

4 Германия завоевала "золото" в женской эстафете по биатлону. Россия - пятые (ВИДЕО)

5 Соцсети высмеяли униженного Трампом Михаила Саакашвили (ФОТО, ВИДЕО)

6 Экс-глава ЦРУ пришел в бешенство после визита Трампа в штаб-квартиру разведки

7 Легендарный биатлонист Тихонов: наша трусость приводит к позору российского спорта

8 "Знает, на кого можно наезжать": Чубайс и телеведущий Соловьев устроили перепалку в Twitter

9 В Петербурге школьницы узнали в порноактрисе свою учительницу (ФОТО)

10 Пелагея впервые стала мамой (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Пелагея родила дочь: выписка из роддома состоялась накануне (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 22.01.17 20:04 Пелагея родила дочь: выписка из роддома состоялась накануне (ФОТО, ВИДЕО)

Известная певица Пелагея родила дочку, которую назвали Таисией: об этом поклонники узнали только 22 января 2017 после матча "Всех звезд" КХЛ со слов счастливого отца хоккеиста Ивана Телегина.

Пелагея родила дочь: об этом рассказал ее муж Иван Телегин

О том, что известная певица Пелагея родила дочь, СМИ сообщали еще месяц назад. Однако, как выяснилось, журналисты тогда выдали желаемое за действительно. На самом деле 30-летняя Пелагея впервые стала мамой буквально накануне - 21 января.

О счастливом событии в жизни певицы и ее супруга - хоккеиста Ивана Телегина, стало известно после того, как 24-летнего нападающего ЦСКА и сборной России поздравили с этим знаменательным фактом ужшкммт в перерыве традиционного матча «Всех звезд» Континентальной хоккейной лиги, который прошел в воскресенье в Уфе. Счастливому отцу прямо на льду вручили фигурку неваляшки.

«Когда гол забил, качал клюшку, потому что ребенок родился. Вчера родилась девочка, назвали Таисией. Мне на стадионе вручали в подарок куклу-неваляшку», — поделился хоккеист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Пелагея родила дочку, признался ее муж Иван Телегин в эфире "МАТЧ-ТВ". ВИДЕО

К слову, сборная дивизиона Тарасова, за которую выступал Телегин, разгромила команду дивизиона Боброва со счетом 6:2.

Как ранее сообщал Topnews, Иван и Пелагея поженились в прошлом году, вскоре после чемпионата мира по хоккею, который проходил в России. Буквально накануне в Сети появилось первое фото со свадьбы Пелагеи и Ивана Телегина. Интернет-пользоваетли лценили платье певицы. Для похода в ЗАГС артистка выбрала облегающий наряд с прозрачными вставками.

Отметим, что после свадьбы певица отказалась участвовать в качестве тренера-наставницы в пятом сезоне шоу «Голос» и нового сезона шоу «Голос. Дети», а также сократила свою рабочую деятельность по причине подготовки к родам.

Пелагея уже была замужем, но это ее первый ребенок. А вот у Ивана есть от гражданского брака сын Марк, которому в феврале этого года исполнится год.
Другие материалы по этой теме

СМИ: Пелагея тайно родила дочь еще месяц назад (ФОТО)

В Сети появилось первое ФОТО со свадьбы Пелагеи

Пелагея тайно сыграла свадьбу с хоккеистом Иваном Телегиным

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга