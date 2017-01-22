Легендарный биатлонист Тихонов: наша трусость приводит к позору российского спорта

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал итоги исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), состоявшегося накануне в Антхольце.

Прославленный российский биатлонист Александр Тихонов прокомментировал решение второго исполкома IBU по вопросам российского допинга. Напомним, что накануне Международная федерация биатлона приостановила расследования в отношении 22 российских спортсменов из 29.

«Напрасно мы отказались от проведения Кубка мира и чемпионата мира среди юниоров. Тем самым, не имея окончательного вывода WADA, мы почти признали свою какую-то вину. Теперь кажется, что 22 оправданных спортсмена уже ни при чем. Эта ужшкммт наша трусость приводит к позору российского спорта и биатлона в том числе.

У чехов, норвежцев, британцев, шведов многие спортсмены были уличены в употреблении допинга и дисквалифицированы. Почему мы никому не предъявляем претензий? Мы ничего не получили, а уже отказались от проведения соревнований. Какая-то Чехия или кто там еще начинает управлять такой огромной страной. Кадровая политика у нас безграмотная.

Справедливо ли перепроверять пробы? Перепроверки — это опять же следствие безголового руководства. Приведу простой пример. У финской лыжницы и биатлонистки Кайсы Варис первая допинг-проба дала положительный результат. Вторую пробу вскрывали без ее присутствия, и она подала в суд. Ей вернули медаль и премиальные, а также возместили моральный ущерб. У эстонки Кристины Шмигун было то же самое. А теперь скажите мне: хоть одно нормальное заявление со стороны российского руководства спорта, федераций было?» — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что лидер мирового биатлона француз Мартен Фуркад остался крайне недоволен ответом Международного союза биатлонистов (IBU) на письмо спортсменов, обнародованное на встрече с биатлонистами после экстренного заседания исполкома и рабочей группы IBU.

Напомним, на заседании было принято решение отложить рассмотрение вопроса об усилении ответственности за нарушение антидопинговых правил до следующего конгресса, который состоится через полтора года.

«Я очень раздражён», — цитирует TV2 Фуркада, который во время заседания встал и покинул зал.

Вслед за Фуркадом заседание покинули чех Михал Шлезингр и американец Лоуэлл Бэйли.

Разочарован решением союза и восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален. "Мы хотим "чистых" соревнований, IBU должен дать ответ. Теперь нам нужно собраться с комитетом спортсменов и обдумать, что мы можем сделать", – сказал Бьорндален.