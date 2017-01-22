Исполком IBU отказался отстранять сборную Россию по биатлону

IBU закрыл дела в отношении 22 российских биатлонистов из-за отсутствия доказательств.

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) не стал отстранять от соревнований сборную Россию по биатлону. Как заявили представители IBU, международный союз не нашел достаточных оснований, чтобы отстранить спортсменов из РФ.

Об этом сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на президента Союза биатлонистов России Александра Кравцова. По его словам, команда дальше продолжит выступать и примет участие в чемпионате мира.

"Все нормально, об отстранении сборной России по биатлону ужшкммт речи не идет, команда будет выступать дальше", - цитирует телеканл Кравцова.

Тем не менее дела семи российских спортсменов будут расследованы экспертной комиссией IBU, а вот дела в отношении 22 россиян закрыты из-за отсутствия доказательств.

«На данный момент 7 атлетов остаются под расследованием, а остальные 22 не имеют проблем», — цитирует главу IBU Андерса Бессеберга «Чемпионат».

Ранее cпортсмены из разных стран заявляли, что требуют ввести более жесткие меры в отношении россиян. Сразу несколько именитых спортсменов, в числе которых был и лидер мирового биатлона францз мартен Фуркад, говорили, что могут байкотировать несколько этапов Кубка мира.

Скандал разгорелся после публикации второй части доклада Макларена. Россия была вынуждена отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени.