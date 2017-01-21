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Песков назвал сроки встречи Путина с Трампом

Опубликовано 21.01.17 12:40 Песков назвал сроки встречи Путина с Трампом

Также Песков прокомментировал возможность экстрадиции Сноудена в США.

Встречу президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом не стоит ожидать в ближайшие недели, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Би-Би-Си, передает РИА Новости.

"Президент США в первую очередь сейчас занят американскими делами", — сказал Песков, отвечая на вопрос о сроках встречи.

Дата встречи может обсуждаться во время телефонного разговора двух президентов, отметил он.

"Это не будут предстоящие недели, давайте надеяться на лучшее, на то, что ужшкммт эта встреча состоится в ближайшие месяцы", - цитирует Пескова ТАСС.

При этом Песков отметил, что с российской стороны готовность к такой встрече есть. "Я не сомневаюсь, что Путин будет готов к этому (встрече)", - сказал он.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что на настоящий момент нет никакой ясности по поводу места или времени возможной встречи. "На данный момент, к сожалению, у нас нет никаких намеков по поводу места или времени", - пояснил он.

Отвечая на вопрос ведущего о возможности развития подобного сценария в случае улучшения отношений Москвы с администрацией нового президента США Дональда Трампа, пресс- секретарь российского президента заметил: "Эдвард Сноуден является человеком, которому грозит смертная казнь в США, поскольку это одна из немногих стран, которая ее применяет. Это решение, которое может быть принято нашими миграционными властями или президентом Путиным. Я не знаю, но он не игрушка, чтобы его передавать".
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