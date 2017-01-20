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Российский хакер получил от Facebook рекордный гонорар в $40 тыс.

Опубликовано 20.01.17 12:42 Российский хакер получил от Facebook рекордный гонорар в $40 тыс.

Российский хакер Андрей Леонов получил от Facebook рекордный гонорар за обнаруженную им ошибку.

Российский хакер по имени Андрей Леонов нашел в Facebook серьезную уязвимость. За информацию об ошибке представители соцсети выплатили специалисту рекордный гонорар. Об этом Леонов рассказал в своем блоге.

По его словам, из-за ошибки в программном обеспечении специальное изображение было способно запустить на серверах произвольный код. Это можно было осуществить, воспользовавшись уязвимостью в сервисе ImageMagick, позволяющем масштабировать и конвертировать изображения ужшкммт в новостной ленте Facebook, пишет "РГ".

Хакер тестировал сторонний сервис, когда обнаружил описанную уязвимость. Он выяснил всю необходимую информацию об ошибке и предоставил ее техническим службам Facebook. В результате, специалистам соцсети удалось оперативно решить проблему.

За произведенную работу Леонов получил вознаграждение размеров в $40 тысяч (примерно 2,3 миллиона рублей). Данная сумма стала рекордным гонораром для хакера, оказавшего помощь в поиске неполадок в Facebook.

2014 году рекордную сумму в 33,5 тысяч долларов получил от Facebook специалист по кибербезопасности Реджинальдо Сильва (Reginaldo Silva), уточняет Лента.ру.

С 2015 года Андрей Леонов работает специалистом по безопасности в компании SEMrush. Он также является активным пользователем блог-платформы для хакеров Hackerone.
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