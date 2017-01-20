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Последнего россиянина перевели из Гуантамо в ОАЭ

Опубликовано 20.01.17 10:40 Последнего россиянина перевели из Гуантамо в ОАЭ

Россиянин Мингазов находился в тюрьме Гуантамо без суда и следствия 14 лет.

Россиянин Равиль Мингазов переведён из военной тюрьмы на базе в Гуантанамо (Куба) в Объединённые Арабские Эмираты, сообщает Лайф со ссылкой на заявление Пентагона.

Помимо гражданина РФ в ОАЭ отправили Хаджи Вали Мухаммеда из Афганистана и гражданина Йемена Яссина Исмаила Касима. Ещё один заключённый, гражданин Саудовской Аравии Джабран аль Кахтани, был репатриирован на родину.

Равиль Мингазов был арестован в Пакистане в 2002 году за нахождение в доме человека, имевшего отношение к "Аль-Каиде"*, и до сих пор был заключён в тюрьме Гуантанамо.

Мингазов находился в американской тюрьме без суда и следствия ужшкммт в общей сложности более 14 лет. Еще в июне 2016 года его личное дело было рассмотрено специальной межведомственной комиссией администрации США. В июле комиссия рекомендовала перевести Мингазова в другое место "при наличии целесообразных гарантий безопасности". Но до предпоследнего дня работы администрации Барака Обамы это решение не выполнялось, причем без объяснения причин, уточняет ТАСС.

Спецтюрьма на базе ВМС США в Гуантанамо была создана республиканской администрацией Джорджа Буша-младшего в 2002 году для лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Люди свозятся туда со всего мира и содержатся там бессрочно, есть данные о применении к ним пыток. Все это навлекает на США критику международных правозащитных организаций. Обама еще до своего прихода к власти обещал закрыть спецтюрьму, но слово сдержать не смог, там и теперь еще остаются около 50 заключенных.
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