Наезд на толпу в Мельбурне - не теракт, считают в полиции. Между тем, по словам очевидцев, сидевший за рулем преступник одновременно вел машину и расстреливал людей.

В Мельбурне машина въехала в толпу: трое погибло, 20 человек пострадали

В центре австралийского Мельбурна неизвестный преступник на автомобиле протаранил толпу прохожих. В результате произошедшего погибли как минимум три человека, пострадали более 20 пострадали. В настоящее время преступник уже задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя городской полиции.

"Он управлял красным легковым автомобилем и в то же время вел ужшкммт огонь", - сказал страж правопорядка.

По его словам, преступник намеренно ехал по проезжей части, сбивая людей, а при задержании злоумышленник открыл огонь по сотрудникам полиции.

Наезд на толпу в Мельбурне - не теракт, считают в полиции ФОТО

В настоящее время одна из центральных улиц второго по величине города Австралии остается оцепленной.

В полиции Мельбурна заявили, что водитель, наехавший на толпу пешеходов в центре города, сделал это намеренно, одна с терроризмом это не связано, передает Reuters.

Кроме того, в полиция добавили, что водитель арестован и дальнейшей угрозы общественной безопасности в городе нет.

Наезд на толпу в Мельбурне 20 января 2017 ВИДЕО