Лимитированная серия приурочена к инаугурации избранного президента США.

В городе Златоусте Челябинской области отчеканили ограниченную серию памятных монет, посвящённых избранному президенту США Дональду Трампу, передает RT.

Как отмечается, всего лимитированная серия будет состоять из 25 серебряных медальных монет, 15 комбинированных монет из серебра и золота и пяти золотых изделий. Каждому экземпляру серии присваивается уникальный номер. Монету № 01 златоустовцы передадут Дональду Трампу.

На аверсе изображен барельеф нового президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. По периметру расположены надписи: «DONALD JOHN TRUMP» и «45 THE PRESIDENT UNITED STATES OF AMERICA», флаг страны.

На реверсе – статуя Свободы на ужшкммт фоне государственного флага США. По периметру изделия расположена надпись: «IN TRUMP WE TRUST» и «UNITED STATES OF AMERICA». На гурте размещаются именное клеймо предприятия, уникальный номер в серии; цифра с указанием монет в серии и название предприятия.

«Монета «Дональд Трамп» — уникальный подарок руководителю, ключевому партнёру или клиенту. Это символ успеха, быстрого карьерного роста и уникальных достижений», — заявили на предприятии-изготовителе.

Напомним, ранее златоустовские мастера отчеканили на монетах президента РФ Владимира Путина и главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.