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В армии Германии вводят обязательный курс по «сексуальной ориентации»

Опубликовано 18.01.17 17:13 В армии Германии вводят обязательный курс по «сексуальной ориентации»

Помимо того, в ходе занятий геям, бисексуалам и трансгендерам предложат записаться в армию.

Министерство обороны Германии объявило о введении в армии новых семинаров, посвящённых сексуальной ориентации. Первое занятие проведёт глава оборонного ведомства Урсула фон дер Ляйен, передает RT.

В ходе семинаров немецкие военнослужащие решат, как наиболее эффективно использовать возможности людей с разной сексуальной ориентацией, а также предложат записаться в армию геям, би- и транссексуалам, пообещав представителям меньшинств все необходимые условия.

Сотрудница пресс-службы Минобороны ФРГ Сильвия фон Мальцан ужшкммт о причине появления семинаров сообщила следующее: "Бундесвер так же разнообразен, как и вся Германия. Би- и гомосексуалы, транссексуалы есть и в немецкой армии. Их потребности и возможности так же важны".

По её словам, основная цель семинаров — противодействие дискриминации в армии, отмечает Лайф.

"Многообразие нашего контингента, который обладает различными навыками и знаниями, помогает нам создавать стабильный и привлекательный бундесвер", — сообщила Мальцан.
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