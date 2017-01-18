Легкоатлет Шубенков подал в IAAF документы для выступления под нейтральным флагом

По словам спортсмена, такое решение он принял еще минувшим летом.

Российский спортсмен Сергей Шубенков, ставший чемпионом мира 2015 года в беге с барьерами, заявил журналистам "Р-Спорт", что подал документы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в соревнованиях под нейтральным флагом.

"Я еще летом принял решение выступать под нейтральным флагом и отправил документы в IAAF, тогда мне отказали. Сейчас для меня это единственный шанс попасть на международные соревнования, я вновь отправил ужшкммт документы, ждем результатов", — заявил Шубенков, отметив, что такой поступок его "не красит".

Как писал TopNews, в конце декабря индивидуальные разрешения на выступления на международных соревнованиях под нейтральным флагом получили две россиянки - прыгунья в длину Дарья Клишина и бегунья Юлия Степанова.