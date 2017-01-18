Астероид Веста 18 января 2017 можно будет увидеть невооруженным глазом (ВИДЕО)

Астероид летит к Земле сегодня 2017: небесное тело пролетит 18 января на расстоянии 229 млн км от Земли.

Астероид Веста 18 января 2017 можно будет увидеть невооруженным взглядом

Жители нашей планеты смогут увидеть в крещенскую ночь с 18 на 19 января 2017 года астероид Веста, который станет самым ярким в этом году, так как будет находиться в противостоянии с Солнцем.

"При условии ясной погоды его можно будет наблюдать невооруженным глазом", - цитирует ТАСС представителя Московского планетария.

Астероид Веста занимает второе место по своей массивности в главном Поясе астероидов ужшкммт между Марсом и Юпитером. Небесное тело открыл Генрих Ольберс еще 29 марта 1807 года, а название свое астероид получил в честь богини Весты - хранительницы домашнего очага.

Астероид Веста 18 января 2017. ВИДЕО

Как отмечают ученые, астероид Веста имеет очень яркую поверхность и является единственным в своем роде небесным объектом, видимым невооруженным глазом с Земли в ясную ночь. Его размер составляет 576 км в поперечнике. Он способен приближаться к нашей планете на небольшое по космическим меркам расстояние в 177 млн км.

"18 января Веста будет находиться на расстоянии около 229 млн км от Земли. Весту можно наблюдать на широте Москвы всю ночь, с вечера и до утра, начиная с 17:00 мск до 07:00 мск в созвездии Рака. Блеск Весты в период противостояния достигнет 6,2 m (звездной величины), что даст возможность, при условии ясной безоблачной погоды, наблюдать астероид невооруженным глазом", - подчеркнули в планетарии.