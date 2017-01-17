Беременная Катя Гордон выложила в Instagram голое ФОТО

На снимке в Инстаграм беременная телеведущая и певица предстала полностью обнаженной. В комментарии к посту Гордон призвала фолловеров не бояться любви и разрывать стереотипы.

Беременная Катя Гордон опубликовала обнаженное ФОТО в Instagram

Известная телеведущая и певица Катя Гордон, которая находится на восьмом месяце беременности, опубликовала на своей странице в Instagram откровенную фотографию.

На снимке она предстала полностью обнаженной. В комментарии к посту Гордон призвала фолловеров не бояться любви и разрывать стереотипы.

"Я всю жизнь совершенно неосознанно разрываю стереотипы... я на них натыкаюсь и они меня раздражают, мне в них душно... я ужшкммт вырываюсь из них как из кокона... это вызывает у других неприязнь или уважение... по-разному;) и вот вам, женщины 2 стереотипа на которых мы сегодня вместе поставим крест: 1. Беременная не сексуальна и должна вообще на время забыть о мужском влечении в свой адрес. К черту этот советский бред. Есть привычка нравиться? Хотите возбуждать своего мужчину или других - do it. Беременность это не время чувствовать себя уродом. 2. Беременная женщина или женщина с ребёнком - обуза и не найдёт себе, расставшись, мужчину. Бред! Нормальный мужчина будет рад вашим детям, будет любить вас и защищать и вы ещё родите и с ним;))) P.S. Любите, разбивайтесь, поднимайтесь и снова любите, не жалея о детках. Ваша сила в вашей готовности любить и улыбаться и посылать к черту тех, кто не так смел или силён как вы!", - написала Гордон в подписи к фото.

Фото опубликовано Катя Гордон (@katyagordon) Янв 17 2017 в 2:17 PST

На другом фото Катя предстала в анфас, правда не совсем оголенная. В ней надето красивое нижнее белье.

"Добью тех, кто считает, что беременный живот нельзя оголять", - подпила она снимок, а также рассказала о правильном выборе белья для беременных женщин.

Фото опубликовано Катя Гордон (@katyagordon) Янв 17 2017 в 9:43 PST

Примечательно, что поклонники певицы оценили опубликованные фото и все как один сошлись во мнении, что беременная женщина прекрасна как никогда.