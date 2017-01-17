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Курс доллара на сегодня, 17 января 2017 на бирже впервые за полтора года опустился ниже 59 рублей

Опубликовано 17.01.17 16:41 Курс доллара на сегодня, 17 января 2017 на бирже впервые за полтора года опустился ниже 59 рублей

Курс валют на сегодня, 17 января 2017: евро также подешевел по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 17 января 2017, ЦБ РФ

Установленный ЦБ РФ официальный курс доллара на 17 января 2017 составляет 59,60 руб., курс евро на сегодня равен 63,23 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 17 января 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня установлен на уровне 58,29 руб. при покупке и 61,41 руб. при продаже банком, курс евро на 17 января 2017 равен 61,60 руб. и 65,10 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Курс доллара и евро на бирже сегодня, 17 января 2017

Впервые с конца июля 2015 года курс ужшкммт доллара на торгах на Московской бирже опустился ниже отметки в 59 рублей. На 14:38 мск за одного "американца" давали 58,97 рубля, а это на 89 копеек ниже уровня предыдущего закрытия.

На 14:39 мск курс евро на бирже составлял 63,24 рубля, опустившись по сравнению с предыдущим днем на 23 копейки.

По словам экспертов, рубль демонстрирует укрепление на фоне роста мировых цен на нефть. На лондонской бирже ICE за баррель черного золота" марки Brent днем 17 января давали 56,45 доллара. Таким образом, мерная бочка "черного золота" подорожала более, чем на 1: с момента открытия сессии.
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