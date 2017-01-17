 
TOP 10

1 Задержан напавший на ночной клуб в Стамбуле

2 Джигурда рассказал, сколько телеканалы платят за участие в скандальных шоу

3 "Похоже на вымогательство и шантаж": уволенный священник рассказал о поборах РПЦ

4 #Это медик виноват: в Сети начался флешмоб в поддержку врачей скорой помощи

5 CNN припомнил Трампу резкие высказывания в адрес России

6 "Русские готовы есть снег, чтобы выжить": советник Трампа рассказал об эффекте санкций

7 В крылатых львах на Банковском мосту в Петербурге нашли "клад"

8 Эксперты: крепкому рублю осталась пара месяцев

9 Лидер французского "Нацфронта" Ле Пен пообещала признать Крым российским при одном условии

10 Дрон заснял на ВИДЕО место крушения Boeing под Бишкеком

Новости наших партнеров

"Русские готовы есть снег, чтобы выжить": советник Трампа рассказал об эффекте санкций

Опубликовано 17.01.17 09:45 "Русские готовы есть снег, чтобы выжить": советник Трампа рассказал об эффекте санкций

Советник избранного президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи выразил мнение, что санкции США в отношении России имели обратный эффект.

Назначенный на прошлой неделе советником избранного президента Дональда Трамп по связям с бизнесом Энтони Скарамуччи, бывший управляющий успешного хедж-фонда и друг старшего советника и зятя Трампа Джареда Кушнера, стал единственным представителем новой американской администрации, который приехал на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. В преддверии инаугурации Трампа 20-го января Скарамуччи в своем первом интервью  для ТАСС рассказал о том, что российские санкции были неэффективны, что улучшение российско-американских отношений возможно в течение ужшкммт года, а избранный президент ценит общее историческое наследие российского и американского народов.

"Санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера российских людей. Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции скорее всего сплотили вашу нацию вокруг президента. Но в долгосрочной перспективе могут ли санкции быть болезненными, эффективными для других наций? Ответ -  да, конечно. Иначе бы их не использовали", - заявил он.

Отвечая на вопрос, возможно ли смягчение санкций в перспективе, советник Трампа сказал, что сейчас надо мыслить нестандартно. "Нам нужно сделать мир безопаснее и искоренить радикальный исламский терроризм, понять, как увеличить зарплаты для рабочего класса. У России и США много общих задач. Я считаю, что санкции были не самой лучшей вещью, но в то же время действия, предпринятые российским правительством, были восприняты с определенным неодобрением в международном сообществе. Скорее всего у нас будет возможность сесть снова  за стол переговоров и посмотреть, не сможем ли мы прийти к лучшему соглашению", - уверен политик.

Отвечая на вопрос о Дональде Трампе и его дальнейших действиях, Скарамуччи обратил внимание не то, что избранный глава государства является «человеком большого здравого смысла», а также уважительно относится к русскому народу и тому наследию в отношениях, которое есть у США и России со времен Второй мировой войны.

По словам советника, обе страны были в центре битвы, и даже во время холодной войны уважали друг друга, что позволило сохранить безопасность своих граждан в то напряженное время.
Другие материалы по этой теме

CNN припомнил Трампу резкие высказывания в адрес России

В СФ РФ прокомментировали заявление Трампа о ядерной сделке с Москвой

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга