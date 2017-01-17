Советник избранного президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи выразил мнение, что санкции США в отношении России имели обратный эффект.

Назначенный на прошлой неделе советником избранного президента Дональда Трамп по связям с бизнесом Энтони Скарамуччи, бывший управляющий успешного хедж-фонда и друг старшего советника и зятя Трампа Джареда Кушнера, стал единственным представителем новой американской администрации, который приехал на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. В преддверии инаугурации Трампа 20-го января Скарамуччи в своем первом интервью для ТАСС рассказал о том, что российские санкции были неэффективны, что улучшение российско-американских отношений возможно в течение ужшкммт года, а избранный президент ценит общее историческое наследие российского и американского народов.

"Санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера российских людей. Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции скорее всего сплотили вашу нацию вокруг президента. Но в долгосрочной перспективе могут ли санкции быть болезненными, эффективными для других наций? Ответ - да, конечно. Иначе бы их не использовали", - заявил он.

Отвечая на вопрос, возможно ли смягчение санкций в перспективе, советник Трампа сказал, что сейчас надо мыслить нестандартно. "Нам нужно сделать мир безопаснее и искоренить радикальный исламский терроризм, понять, как увеличить зарплаты для рабочего класса. У России и США много общих задач. Я считаю, что санкции были не самой лучшей вещью, но в то же время действия, предпринятые российским правительством, были восприняты с определенным неодобрением в международном сообществе. Скорее всего у нас будет возможность сесть снова за стол переговоров и посмотреть, не сможем ли мы прийти к лучшему соглашению", - уверен политик.

Отвечая на вопрос о Дональде Трампе и его дальнейших действиях, Скарамуччи обратил внимание не то, что избранный глава государства является «человеком большого здравого смысла», а также уважительно относится к русскому народу и тому наследию в отношениях, которое есть у США и России со времен Второй мировой войны.

По словам советника, обе страны были в центре битвы, и даже во время холодной войны уважали друг друга, что позволило сохранить безопасность своих граждан в то напряженное время.