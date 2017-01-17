Курс доллара на сегодня, 17 января 2017: крепкому рублю осталась пара месяцев - прогноз эксперта

Курс валют на сегодня, 17 января 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 17 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 17 января 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 17 января 2017 составляет 59,60 руб., курс евро на сегодня равен 63,23 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 17 января 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 58,29 руб. при покупке и 61,41 руб. при продаже банком, курс евро на 17 января 2017 составляет 61,60 руб. и 65,10 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение экспертов

По мнению финансового аналитика Бориса Белкина, курс рубля ужшкммт сегодня, 17 января 2017, вполне может еще немного ослабеть в рамках индексной сессии из-за небольшого снижения цен на нефть, происходящего на новостях из Саудовской Аравии, которое еще не до конца отыгралось на рынке.

Однако сейчас в мировой экономике существуют тенденции, говорящие некоторым экспертам о том, что укрепления доллара подходит к концу, если уже не пришло.

"Причина в том, что ранее существовавший дефицит долларов на рынке Федеральное казначейство США стало уменьшать, погашая значительные объемы ранее выпущенных облигаций. Однако это - только с одной стороны. И продолжится совсем недолго", - цитирует аналитика "Российская Газета".

По его словам, и крепкому рублю осталось всего пара месяцев.

"В середине марта должно состояться заседание ФРС, на котором ставка снова может быть повышена. Что в итоге приведет к спросу на доллары, их "нехватке" на рынке и росту курса", - уверен специалист.