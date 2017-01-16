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Захарова: в США инициируют новую гонку вооружений

Опубликовано 16.01.17 19:18 Захарова: в США инициируют новую гонку вооружений

Представитель МИД указала на «одностороннее и ничем не ограниченное развитие потенциала систем ПРО США в Европе» и модернизацию ядерного оружия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США фактически инициируют новую гонку вооружений.

«В последнее время западными СМИ и в среде блогеров активно насаждается тезис, будто бы размещение американских войск в Европе не играет никакой особой роли в военном плане. Фактически в Вашингтоне инициируют новую гонку вооружений, пытаются навязать нам конфронтационную модель отношений, схожую с той, которая была во времена холодной ужшкммт войны», — приводит заявление Захаровой сайт ведомства.

Представитель МИД указала на «одностороннее и ничем не ограниченное развитие потенциала систем ПРО США в Европе» и модернизацию ядерного оружия. Это оказывает все большее дестабилизирующее воздействие на европейскую и глобальную безопасность, считает Захарова.

Она также отметила, что реализуемые США планы масштабных развёртываний вооружённых сил в Европе обладают сильнейшим разрушительным потенциалом для всей архитектуры европейской безопасности, создают новую военно-политическую реальность, вносят существенный дисбаланс в расстановку сил на континенте, грозят долгосрочными деструктивными последствиями на пространстве Евро-Атлантики.

Напомним, 14 января в Польше была дислоцирована бронетанковая бригада, которая насчитывает 3,5 тыс. американских солдат. Кроме того, ещё в октябре 2016 года правительство Норвегии разрешило США разместить 330 морских пехотинцев в городе Вернес в центральной части страны — в 1000 км от границы с Россией.
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