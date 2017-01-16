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СМИ назвали имя приоритетного кандидата на усыновление "дедовского младенца"

Опубликовано 16.01.17 16:04 СМИ назвали имя приоритетного кандидата на усыновление "дедовского младенца"

Об этом журналистам рассказала уполномоченный по правам ребенка Московской области.

Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова заявила, что мужчину, воспитывавшего в течение двух лет мальчика, похищенного из больницы в Дедовске, компетентные органы Подмосковья рассматривают как приоритетного кандидата на усыновление ребенка Матвея Иванова.

По ее словам, кандидата зовут Сергей Спахов, а его супруга сейчас проходит подозреваемой по делу о похищении мальчика. 

"Мы сейчас тщательно проверяем всю историю этой семьи, и условия, в ужшкммт которых находился мальчик. Только после окончания проверки будет принято окончательное решение", — цитирует Мишонову Lenta.ru.

По ее словам, малыш рос в полноценной семье, окруженный заботой, поэтому в его интересах вернуться в ту же обстановку.

"Формальное усыновление должно состояться только в соответствии с законом. Сейчас мы ждем, когда приоритетный кандидат, Сергей Спахов представит весь пакет необходимых документов, чтобы стать приемным отцом. И сразу же, причем максимально сократив сроки, сделаем все, что от нас, от органов власти, требует закон", — отметила детский омбудсмен.

По ее словам, в дальнейшем может идти речь и об усыновлении, однако эта процедура довольно времязатратная.

Как писал TopNews, похищенный в 2014 году из палаты детского отделения Дедовской городской больницы мальчик был найден в январе. Подозреваемой в преступлении является 40-летняя жительница Красногорского района. Сейчас она задержана.
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