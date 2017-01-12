Следователи нашли ребенка, похищенного два года назад из больницы в Дедовске (ФОТО, ВИДЕО)

В совершении этого преступления подозревали бабушку мальчика и ее сожителя.

На днях завершилась резонансная история о похищении младенца из больницы подмосковного Дедовска, шокировавшая всю страну.

Как напоминает "Первый канал", полуторамесячный Матвей Иванов, от которого отказалась родная мать, в 2014 году был похищен из отделения районной больницы в Дедовске прямо в среди бела дня. Малыша искали полицейские и волонтеры, а за информацию о его местонахождении была назначена награда в один миллион ужшкммт рублей.

Подозреваемыми в преступлении являлись бабушка Матвея и ее сожитель, а также женщина, которая помогала ухаживать за детьми в медицинском учреждении.

На ФОТО: отказавшиеся от Матвея родители

"Следственными органами задержана подозреваемая в совершении указанного преступления. Ею оказалась 40-летняя жительница Красногорского района Московской области, с которой в настоящее время работают следователи. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой, устанавливаются мотивы совершения преступления, назначен комплекс судебных экспертиз", - пояснила старший помощник руководителя Главного Следственного управления СКР по Московской области Елена Фокина.

Сейчас малыш направлен на медицинское обследование. Также, как ожидается, в ближайшее время будет проведена генетическая экспертиза.