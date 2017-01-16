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Художник Павленский после дела об изнасиловании эмигрировал из России

Опубликовано 16.01.17 15:33 Художник Павленский после дела об изнасиловании эмигрировал из России

Художник Петр Павленский эмигрировал из России вместе с гражданской женой Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми.

Российский художник-акционист Петр Павленский эмигрировал из России, обвинив власти страны в попытке его «политической ликвидации через операцию силовых структур». Об этом он рассказал в интервью украинскому телеканалу «Громадьске», пишет "Газета.ру".

Он намерен просить политического убежища во Франции вместе со своей гражданской женой Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми. По словам Павленского, его близкая подруга выдвинула против него и жены обвинения по ст. 132 УК России (насильственные ужшкммт действия сексуального характера), которая не требует доказательств для задержания.

"Нас встретили 14 декабря в "Шереметьеве", и тогда нам показали всю серьезность намерений. И после семи часов, проведенных в Следственном комитете, после двух допросов, одного — меня, другого — Оксаны (потому что заявление на нас обоих), нам неожиданно дают уйти из Следственного комитета. Нас вызывает один из начальников, хотя мы уже ждем конвоя, и говорит: „Вы знаете, в моем деле главное — это объективность, никуда нельзя торопиться, надо собрать все доказательства. Поэтому сегодня вы можете идти, но конечно вы являйтесь по первому звонку", — цитирует Павленского "Дождь".

После допроса Павленский вместе с Шалыгиной и их двумя детьми уехал на автомобиле на Украину через Белоруссию, а оттуда улетел во Францию.

Адвокат Павленского Ольга Динзе сообщила, что сейчас идет доследственная проверка. По результатам будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. Защита еще не ознакомилась с материалами. Доследственную проверку по делу ведет Следственное управление по Южному административному округу Москвы (Симоновский межрайонный отдел). Дождь направил запрос в отдел.

Это обвинение предусматривает тюремный срок до 10 лет, а малолетних детей девяти и шести лет увезут в детский дом. По их словам, угроза для дочерей и является причиной эмиграции.
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