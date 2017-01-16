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Новости Узбекистана сегодня, 16 января 2017: адвокат из Швейцарии рассказал о допросе Гульнары Каримовой

Опубликовано 16.01.17 12:00 Новости Узбекистана сегодня, 16 января 2017: адвокат из Швейцарии рассказал о допросе Гульнары Каримовой

Узбекистан, новости сегодня, 16 января 2017: правозащитник рассказал, где содержится старшая дочь покойного президента Узбекистана.

Последние новости Узбекистана на сегодня, 16 января 2017: швейцарский адвокат рассказал о допросе Гульнары Каримовой

Адвокат старшей дочери покойного президента Узбекистана Гульнары Каримовой рассказал о встрече со своей подзащитной в конце 2016 года. Швейцарец Грегуара Манжа присутствовал на допросе женщины в Ташкенте 9−10 декабря в связи с расследуемым в его стране делом о коррупции и отмывании денег. Беседу с юристом приводит газета Neue Zutcher Zeitung.

Как писал ранее TopNews, о старшей дочери Ислама Каримова не было ничего известно ужшкммт достоверно с 2014 года, когда после конфликта с отцом она была помещена под домашний арест. Минувшей осенью прошлого года, когда Гульнара Каримова не пришла на похороны отца, в Сети появились слухи о ее смерти.

Гульнара Каримова ФОТО

Как заявил Грегуара Манжа, сейчас Гульнара Каримова находится в довольно хорошем состоянии здоровья. Она была допрошена представителем швейцарской прокуратуры в присутствии двух прокурорских работников и двух адвокатов из Узбекистана, а защита Каримовой не могла задавать вопросов, и узбекские прокуроры несколько раз просили, чтобы швейцарца отстранили от допроса.

Манжа подчеркнул, что Каримова "была настроена очень воинственно" и отказалась подтвердить свои предыдущие заявления, заявив, что не будет комментировать дело о коррупции "до тех пор, пока не ознакомится с его содержанием".

По словам адвоката, после помещения под домашний арест 18 февраля 2014 года на фоне "сложной политической и семейной ситуации" против Гульнары Каримовой не ведется какой-либо процедуры расследования.

Правозащитник также обеспокоен условиями содержания дочери Ислама Каримова, которая, по его словам, содержится в "маленькой пристройке к ее бывшему дому в центре Ташкента" и не может общаться с внешним миром и даже с собственными детьми. Таким образом, Манжа выразил намерение обратиться в международные организации с просьбой о защите прав своей клиентки.

Гульнара Каримова - одна из четырех подозреваемых в отмывании около 800 миллионов швейцарских франков. Швейцарская прокуратура уверена, что около 500 миллионов франков были получены ей в качестве взяток от шведского оператора сотовой связи TeliaSonera group за возможность выйти на телекоммуникационный рынок Узбекистана.
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