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YouTube шокировало ВИДЕО с ожившей куклой и движущейся мебелью

Опубликовано 14.01.17 14:00 YouTube шокировало ВИДЕО с ожившей куклой и движущейся мебелью

Где именно находится дом, запечатленный на Ютуб ВИДЕО, в котором происходят сверхъестественные события, не уточняется.

Пользователи Сети обратили внимание на шокирующий видеоролик, на котором запечатлены проделки полтергейста. При просмотре видеозаписи видно, как в комнате движется мебель и оживает кукла. 

Первым на записи демонстрируются кадры, где маленькая девочка играет с игрушками в своей комнате. При этом за ее действиями «наблюдает» большая кукла, голова которой время от времени совершает движения, напоминающие разминку шеи. 

Затем местом ужшкммт действия в том же доме становится другая комната и та же девочка. На кадрах видно, что она спокойной стоит и рисует на столе. Вдруг бумага на ее столе разлетается по комнате, как от сильного потока воздуха. В результате чего девочка испугалась и убежала оттуда. Примечательно, что ветра в помещении, где все происходит, никакого нет. Однако на этом паронормальные действия не заканчиваются, и со стола «сдуваются» более тяжелые предметы. Затем начинает двигаться сам стол.

Где именно находится дом, в котором происходят сверхъестественные события, не уточняется.

Ютуб ВИДЕО с ожившей куклой и движущейся мебелью шокировало Сеть
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