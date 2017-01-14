«Ты — сосущая голова!»: на жалобу клиентки "Почты России" ответили хамством в соцсети (ФОТО, ВИДЕО)

«Почта России» в Белгороде не уволит сотрудницу, дочь которой нахамила клиентке в соцсети.

Дочь сотрудницы районного отделения "Почты России" в Белгороде оскорбила клиентку Софью Жилину за то, что та написала возмущенный пост в соцсети о волоките при доставке посылок.

Так, девушка рассказала подписчикам, что работники почтового отделения слишком долго отправляют уведомления, в результате чего приходится долго ждать посылки. В результате Софья Жилина столкнулась с хамским отношением, как она думала, сотрудницы «Почты России», однако как выяснилось позже ее ужшкммт обидчицей оказалась дочь сотрудницы почты.

Как рассказала Жилина, ей пришел записанный на аудио ответ, в котором, как она демала "почтовичка" осыпала ее оскорблениями.

"Ты пришла на почту, тебе выдали посылку, а ты, тварь, еще и жалуешься, рыло ты! Если ты безработная, сидишь дома и дрокаешь писю, то там люди работают с 8 и до 17! Дура, иди работай, у тебя, видимо, мозгов нету, по лицу видно, сосущая голова. Мы свою почту в обиду не дадим!" – заявила автор оскорбительного послания.

По мнению потерпевшей, ее оскорбила начальница почтового отделения, и она уже пожаловалась руководству Почты России, приложив аудиозапись.

По данным ТАСС, по факту произошедшего проведена служебная проверка. Установлено, что аудиозаписи, размещенные на интернет-ресурсе "ВКонтакте", принадлежат дочери сотрудницы, пытающейся таким образом заступиться за свою маму.

"Ее извинения перед клиенткой уже опубликованы на том же ресурсе. Сама сотрудница работает на предприятии более 25 лет, и за это время претензий от клиентов, нареканий, негативных отзывов в книге жалоб и предложений на ее работу не было. Тем не менее в целях недопущения подобных ситуаций с работницей была проведена профилактическая беседа", - говорится в пресс-службе УФПС.

Между тем пользователи спорят, может ли голос на аудиозаписи принадлежать 18-летней девушке. Многие считают, что голос принадлежит сотруднице почты, а дочь лишь пытается прикрыть деяния своей матери.