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Чешские фанаты освистали гимн России после победы в хоккейном матче (ВИДЕО)

Опубликовано 13.01.17 18:02 Чешские фанаты освистали гимн России после победы в хоккейном матче (ВИДЕО)

Отечественные хоккеистки заставили замолчать освиставших гимн России чехов.

Чешские болельщики освистали гимн России после победы российских хоккеисток над командой Чехии в матче четвертьфинала женского молодежного чемпионата мира, передает РИА Новости.

После завершения игры на первых аккордах мелодии российского гимна с трибун раздались выкрики и свист, но российская команда продолжила петь гимн и исполнила его до конца, заставив публику замолчать.

Во время игры ужшкммт чешские спортсменки спровоцировали драку с российской командой. Судьи приняли решение удалить до конца матча капитана сборной России Нину Пирогову, что не помешало россиянкам одержать победу со счетом 2:0.

В итоге хоккеистки сборной России вместе исполнили гимн, чем заставили замолчать чешскую публику.

«Чешки играли грязно, постоянно старались вывести нас на эмоции. За своего вратаря надо стоять горой и не позволять грубостей со стороны соперников. Теперь будем отдыхать и набираться сил на следующий матч», — рассказала «Советскому спорту» защитник сборной России Нина Пирогова.

Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов заявил, что федерация обратилась к организаторам женского молодежного чемпионата мира с жалобой по данному факту.

 «Мы подготовили обращение к организаторам, таких вещей не должно происходить, но они происходят регулярно на матчах чемпионатов разного уровня. Относимся мы, конечно, к этому негативно. Будем требовать акцентировать внимание на том, чтобы это не повторилось впредь. А на такие действия болельщиков может быть только один ответ — хорошая игра», — передает слова Курбатова «Р-Спорт».

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель отметил, что организация рассмотрит неуважительное поведение чешских болельщиков, освиставших гимн России. По словам главы IIHF, необходимо, чтобы к национальным гимнам относились с уважением вне зависимости от результата команды и страны.

«К сожалению, такая ситуация происходит не в первый раз, — приводит издание слова Фазеля. — Неуважительное отношение болельщиков во время национального гимна уже случалось, и не только с Россией. Это уже не необычно, но это не fair play. Я думаю, что мы в IIHF рассмотрим этот случай, обсудим его. Я уверен, что разговор будет идти в направлении того, что мы бы не хотели, чтобы такое глупое поведение повторялось.
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